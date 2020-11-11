بسبب الكمامة .. ضبط 43 ألف سائق

ارشيفية

طبقا للتحذيرات الطبية من الموجة الثانية من فيروس " كورونا" كثفت قوات الأمن من حملاتها لضبط غير الملتزمين بقرار ارتداء الكمامة ، حيث نجحت الحملات في ضبط 43594 سائق نقل جماعي منذ أول أكتوبر الماضي .

كما تم تحرير 9365 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية ، و ضبط 27497 قضية تموينية متنوعة و 724 مقهى مخالف .

وقالت مصادر في وزارة الداخلية في تصريحات نشرتها " الوطن " أن كل شخص يضبط دون قمامة سيحرر ضده محضر بالواقعة و ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده لافتة إلي أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شخص يعرض حياة المواطنين للخطر بعدم ارتدائه للكمامة .