الأربعاء 03 فبراير 2021
توقيت مصر 16:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة في الكويت بعد تصريحات وزير المالية

المحكمة تصدم سما المصري وتؤيد حبسها عامين

بعد تعليق السفر إليها.. تعرف على عدد إصابات كورونا بالسعودية اليوم

فيديو نادر للملك سلمان عندما كان أمير للرياض

تفاصيل ضبط «أحمد ونهى» أبطال الفيديوهات المخلة

براءة متهم باغتيال النائب العام بعد الحكم بحبسه 10 سنوات

وزير الأوقاف يوافق على التبرع لصندوق العمالة غير المنتظمة

تهز دولة عربية.. يقتل زوجة خاله ثم يغتصب جثتها

الكشف عن مدة احتفاظ الجسم بالأجسام المضادة بعد التعافي من كورونا

قرار عاجل من الإمارات بعد تعليق السعودية دخول مواطنيها لأراضيها

ADS
 

براءة متهم باغتيال النائب العام بعد الحكم بحبسه 10 سنوات

201902201221572157
النائب العام الراحل هشام بركات
 
الأربعاء، 03-02-2021 01:48 م المصريون

قضت محكمة النقض، بقبول طعن متهم في القضية المعروفة إعلاميًا باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، وإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات.
وسبق أن أصدرت محكمة النقض أحكامًا بحق متهمين آخرين في تلك القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" بتأييد حكم الإعدام بحق 9 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام للمؤبد بحق 6 متهمين وأحكام أخرى تتراوح ما بين المشدد من 3 إلى 15 سنة.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
 

إقرأ ايضا

egypt-today-سما

المحكمة تصدم سما المصري وتؤيد حبسها عامين

5f6b8882e0900

أصابا محامٍ بعاهة مستديمة.. إحالة ضابطين للمحاكمة العاجلة

image

حكم جديد بشأن فرض الحراسة على ممتلكات أحمد زكي

أخبار متعلقة

Ed7xSMcWkAACBu7

براءة مودة الأدهم وحنين حسام