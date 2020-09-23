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بدولة عربية.. يدهس زوجته بالسيارة ثم يدفنها حية والسبب صادم

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دهس
الأربعاء، 23-09-2020 07:41 م محمد فضل - متابعات

شهدت محافظة بن عروس التونسية، جريمة بشعة تمثّلت في تعمد كهل دهس زوجةه بالسيارة، ثم دفنها وهي على قيد الحياة.
ودهس الرجل زوجةه، بعد مطاردته لها بسيارته في منطقة المحمدية بمحافظة بن عروس، على إثر نشوب خلاف عائلي مع والدته.
وبعد أن قام الكهل بعملية الدهس، وضع زوجةه داخل السيارة وتوجه إلى منطقة نائية، حيث دفنها وهي على قيد الحياة، وعاد إلى منزله، ولاحقا رجع إلى المكان نفسه واستخرج جثتها بعد أن نصحه شقيقه بنقلها إلى مستشفى الحروق بمحافظة بن عروس، والادعاء أنها تعرضت الي حادث مروري.
وتمكنت الشرطة العدلية، بعد التحقيق معه من كشف أمره، واعترف بارتكابه الجريمة وتم توقيفه مباشرة، إضافة لشقيقه.
 

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