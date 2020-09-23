بدولة عربية.. يدهس زوجته بالسيارة ثم يدفنها حية والسبب صادم

الأربعاء، 23-09-2020
07:41 م
محمد فضل - متابعات
شهدت
محافظة بن عروس التونس
ية، جريمة بشعة تمثّلت في تعمد كهل دهس زوج
ةه بالسيارة، ثم دفن
ها
وهي على قيد الحياة.
ودهس
الرجل زوج
ةه، بعد مطاردته لها بسيارته في منطقة المحمدية بمحافظة بن عروس، على إثر
نشوب خلاف عائلي مع والدته.
وبعد
أن قام الكهل بعملية الدهس
، وضع زوج
ةه داخل السيارة وتوجه إلى منطقة نائية، حيث دفن
ها
وهي على قيد الحياة، وعاد إلى منزله، ولاحقا رجع إلى المكان نفسه واستخرج جثتها بعد
أن نصحه شقيقه بنقلها إلى مستشفى الحروق بمحافظة بن عروس، والادعاء أنها تعرضت الي
حادث مروري.
وتمكنت
الشرطة العدلية، بعد التحقيق معه من كشف أمره، واعترف بارتكابه الجريمة وتم توقيفه
مباشرة، إضافة لشقيقه.