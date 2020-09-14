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بالفيديو.. حريق هائل بمركز القلب بالدقي

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بالفيديو.. حريق هائل بمركز القلب بالدقي
الإثنين، 14-09-2020 07:14 م الطيب حسين
تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، اليوم الاثنين، من السيطرة على الحريق الذي شبّ بمركز مصر للقلب والقسطرة والرعاية المركزة في منطقة الدقي.


كانت غرفة الحماية المدنية تلقت إخطارًا بنشوب حريق في مستشفى خاص بشارع الشطوري بحي الدقي، ودفعت القوات بـ4 سيارات إطفاء، وتبين أن المركز مكون من 3 طوابق، واندلع الحريق في غرفة من الصاج أعلى السطح، تحوي مجموعة من المستلزمات الطبية والدفاتر.

حاصرت القوات النيران لمنع خطر امتدادها إلى باقي الطوابق، فضلاً عن سرعة السيطرة على الحريق لسلامة صحة المرضى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الحريق، بعد السيطرة عليه وإجراء عمليات التبريد، وأمرت بندب المعمل الجنائي للمعاينة.

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