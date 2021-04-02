بالصور.. 36 قتيلاً و70 محاصرين في حادث قطار بتايوان

الجمعة، 02-04-2021
03:05 م
فتحي مجدي
لقي ما لا يقل عن 36 شخصًا مصرعهم، فيما لا يزال نحو 70 محاصرين
في حادث خروج قطار عن القضبان في نفق، شرقي تايوان
، الجمعة، عندما اصطدم بشاحنة.
وأفادت الأنباء، أن القطار الذى كان في طريقه فى مدينة هوليان بشرقي تايوان
خرج عن مساره بعد اصطدام شاحنة بجانبه.
وفقًا لوزارة النقل التايوان
ية، تم نقل 61 شخصًا إلى المستشفى، وما زال 70 شخصًا على الأقل محاصرين.
وكان القطار متجهًا من "تايبيه" إلى "تايتونج" حاملاً كثيرين من السياح في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة، خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال من "هوالين".
ويُعتقد أن اثنين من عرباته، (الثانية والثالثة)، خرجتا عن المسار في الساعة 9.28 صباحًا، بعد أن انزلقت شاحنة هندسية أسفل جسر، واصطدمت بالقطار.
ووصف الرئيس التايوان
ي تساي إينج ون المأساة بأنها "حادث مفجع".
وكتب على "تويتر": "ردًا على خروج قطار عن مساره في هوالين، تايوان
، تم تعبئة خدمات الطوارئ لدينا بشكل كامل لإنقاذ ومساعدة الركاب وموظفي السكك الحديدية المتضررين".
وأضاف: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان سلامتهم في أعقاب هذا الحادث المفجع".
وقالت وكالة الانباء المركزية الرسمية، إن الشاحنة التي "لم تكن متوقفة بشكل صحيح" مشتبه في انزلاقها على القضبان.
وأظهرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يبدو أنه باب شاحنة ملقاة بجوار القضبان.
ويعتقد أن القطار كان يقل 350 راكبا عندما تحطم. وتوجهت أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى الحادث من مدينة تايبيه الجديدة إلى مقاطعة هوالين.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تم إجلاء ما بين 80 إلى 100 شخص من أول أربع عربات في القطار، في حين أن العربات التي تتراوح من خمس إلى ثماني عربات "مشوهة" ويصعب الوصول إليها.
وأفادت الأنباء أن سائق القطار من بين الذين لقوا مصرعهم فى الحادث.
وفي عام 2018، لقي 18 شخصًا مصرعهم وأصيب 175 عندما خرج قطار عن مساره في شمال شرقي تايوان
، في أسوأ كارثة للسكك الحديدية بالجزيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.