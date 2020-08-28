بالصور.. ذبح فتاتين وقطع لسان أحدهما بقنا

الجمعة، 28-08-2020
10:22 م
الطيب حسين
أظهرت عدة صور تم تداولها على نطاق واسع، موقع جريمة مروعة وقعت فى محافظة قنا
.
وذبحت فتاتان وقطع لسان أحدهما حيث تم تنفيذ الجريمة المروعة ولم يتم الكشف عن أسبابها حتى الآن.
وكشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا
تفاصيل العثور على شقيقتين مذبوحتين ولسان إحداهما مقطوع.
وقال إن الفتاتين مقيمتان بمفردهما بمنزلهما في جزيرة مطيرة بمركز قوص
، بعد وفاة الأم وزواج الأب والعيش معها خارج القرية.
وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين، بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص
، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.