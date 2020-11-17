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" انتي مش أعز عندي من صاحبي اللي قتلته " .. أغرب ما قاله سفاح الجيزة لزوجته قبل قتلها

سفاح الجيزة
" انتي مش أعز عندي من صاحبي اللي قتلته " .. أغرب ما قاله سفاح الجيزة لزوجته قبل قتلها
 
الثلاثاء، 17-11-2020 06:56 ص المصريون
كشف وفي الدين فؤاد - محامي المهندس رضا الضحية الأولى لـ سفاح الجيزة - عن أخطر ما فعله المتهم "قذافي" في ضحاياه.

وقال في تصريحات إعلامية إن السفاح كان يرتبط بصداقة مع المجني عليه رضا ثم استولى على أمواله ولما عاد الضحية لإنهاء المسائل المادية مع السفاح طلب من زوجته إعداد الطعام و وضع فيه السم ثم قدمه للمهندس رضا وبعدها أجهز عليه.

وأضاف: بعدها علمت زوجة السفاح بهذه الفعلة الشنعاء وكانت بينهما مشكلات مالية وظلت تحدث تهديدات بينهما حتى غضب السفاح وقال لها "انتي مش أعز عندي من صاحب عمري رضا اللي قتلته" ثم قتلها بنفس الطريقة ودفنها في نفس الشقة التي دفن فيها الضحية الأولى رضا.
 

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