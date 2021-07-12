انتهز فرصة مباراة الأهلي وجرد زوجته من ملابسها ثم قتلها لهذا السبب

الإثنين، 12-07-2021
09:48 ص
أقدم سائق
46
سنة، على قتل زوجة
ه الثانية «خادمة» 44 سنة لشكه في سلوكها، حيث جردها من ملابسها
وسدد لها عدة طعنات حتى أزهق روحها، وانتظر بجوار جثتها حتى تم القبض عليه.
وجرت تحريات
المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،
واللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس
مباحث القطاع، العقيد هاني شعراوي مفتش المباحث.
وذكرت التحريات
أن المتهم نفذ جريمته بعد أن استغل هدوء المنطقة وانشغالهم بمشاهدة مباراة الأهلي،
واتجه إلى مطبخ الشقة، واستل سكينا وتوجه إلى غرفة النوم، وكتم أنفاس زوجة
ه وجردها
من ملابسها وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.
وانتقل فريق من
المباحث إلى مسرح الجريمة، وألقي القبض على المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت
التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.