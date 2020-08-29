انتحار شاب بسبب رفض أسرته زواجه من بنت الجيران

السبت، 29-08-2020
03:03 م
عبد القادر وحيد
أقدم شاب على الانتحار
في محافظة الشرقية، بسبب انفصاله
عن حبيبته
.
وكان الشاب
قد تخلص من حياته بحبة غلال، بعد انفصاله عن حبيبته
،
حيث كشفت التحريات أن الضحية انتحر بسبب رفض الأسرة إتمام الزواج
من بنت الجيران.
وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية لمديرية
أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من المستشفى العام
بمركز شرطة الإبراهيمية يفيد بوصول عامل 26 عاما، جثة هامدة.
على الفور انتقل فريق من ضباط مباحث المركز لكشف تفاصيل الحادث، حيث تبين من التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو
حالة تسمم.
وكشفت التحريات أيضا أن المجني عليه غافل أسرته، وتناول حبة
الغلال السامة، بعد أن أصيب بحالة نفسية سيئة بعد إلغاء حفل زفافه قبل موعده بعدة أسابيع،
بسبب رفض أسرته الزواج
من جارته.
كما توصلت التحريات إلى أن الشاب
كانت تربطه علاقة حب بجارته،
وعقد قرانه عليها ثم انفصل عنها بسبب خلافات عائلية، وحاول العودة لها مرة ثانية لكن
أسرته رفضت فههدهم بالانتحار
.
وقد قرر الشاب
صباح أمس قرر التخلص من حياته بالفعل، ،
حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.