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انتحار شاب أسفل عجلات قطار في محطة الشهداء بالمنوفية

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أرشيفية
الإثنين، 14-09-2020 10:58 ص متابعات- الدويني فولي
لقى شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعة تحت عجلات القطار، وذلك بمحطة قطار، الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، عقب قيامة بإلقاء نفسه تحت عجلات القطار، أثناء مرورة من المحطة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفيه إخطاراً من مأمور مركز الشهداء، يفيد بقيام “هـ.م” 33 عاماً، مقيم دائرة مركز أشمون كبإلقاء نفسه تحت عجلات القطار، في محطة القطار ولقي مصرعه في الحال.

وانتقلت قوة من مركز الشهداء بقيادة الرائد أحمد كشك رئيس المباحث، وبالمعاينة وبسؤال شهود الواقعة، أقروا بإقدام الشاب على إلقاء نفسة تحت القطار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء المركزي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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