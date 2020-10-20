الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 14:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كلمات مؤثرة من ملك البحرين للملك سلمان في عزاء الأمير نواف

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير نواف بن سعد

انتحار زوجة مطرب مشهور بطريقة مروعة

بعد ظهور 8 حالات كورونا.. هل يؤجل الكاف مباراة الزمالك والرجاء؟

الصحة العالمية تعلق على استئناف السعودية أداء العمرة

"شوبير" يكشف سر عدم مشاركة أحمد فتحي أمام الوداد

قرارات جديدة للكويت لإنهاء الخلاف الخليجي

فضيحة.. مطرب شهير يضرب عارضة أزياء في لايف فيسبوك

وزيرة التضامن تطمئن أهالي الصعيد برسالة عاجلة بشأن السيول

وزيري: مدبولي أول رئيس وزراء يفعل هذا الشيء

انتحار زوجة مطرب مشهور بطريقة مروعة

انتحار زوجة مطرب عراقي مشهور
انتحار زوجة مطرب عراقي مشهور
 
الثلاثاء، 20-10-2020 02:15 م المصريون

أكدت مصادر أمنية عراقية أنتحار "نور كاظم" زوجة الفنان العراقي جلال الزين، داخل شقتها بحي المنصور  وسط العاصمة بغداد.
قررت "نور كاظم" الإنتحار بإطلاق النار على نفسها بواسطة سلاح كلاشنكوف".
وذكرت مصادر صحافية إن العلاقة بين الفنان جلال الزين وزوجته لم "تكن مستقرة" خلال الأشهر الأخيرة، بسبب "عدم رضاها على سهر زوجها في النوادي الليلية والغناء فيها، وأنها كانت تطلب منه أن يكتفي بحفلات الأعراس".
يذكر أن جلال الزين هو فنان عراقي من مواليد 1989، ولديه العشرات من الأغاني العراقية المعروفة بـ"الأغاني السريعة".
 

إقرأ ايضا

أم تلقي بطفليها في نهر دجلة

جريمة نهر دجلة تتصدر مواقع التواصل بسبب قساوة الأم

زنا المحارم

كارثة.. تفاصيل أبشع قضية "زنا المحارم"

2014_9_11_23_14_59_969

تقتل طفلها السفاح بعد رفض زوج أمها تسجيله باسمه (تفاصيل كارثية)