انتحار زوجة مطرب مشهور بطريقة مروعة

الثلاثاء، 20-10-2020
02:15 م
المصريون
أكدت
مصادر أمنية عراقية أنتحار "نور كاظم
" زوجة الفنان العراقي جلال الزين
، داخل
شقتها بحي المنصور وسط العاصمة بغداد.
قررت
"نور كاظم
" الإنتحار بإطلاق النار على نفسها بواسطة سلاح
كلاشنكوف".
وذكرت مصادر صحافية إن العلاقة بين الفنان جلال الزين
وزوجته لم "تكن مستقرة" خلال الأشهر الأخيرة، بسبب "عدم رضاها على
سهر زوجها في النوادي الليلية والغناء فيها، وأنها كانت تطلب منه أن يكتفي بحفلات
الأعراس".
يذكر
أن جلال الزين
هو فنان عراقي من مواليد 1989، ولديه العشرات من الأغاني العراقية
المعروفة بـ"الأغاني السريعة".