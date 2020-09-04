امرأة تصاب بحروق شديدة بعد اشتعال النيران في معقم اليدين

الجمعة، 04-09-2020
10:07 م
فتحي مجدي
أصيبت امرأة من ولاية تكساس
الأمريكية بحروق
شديدة، بعد أن اشتعلت النيران في معقم اليدين على جلدها وانفجر أثناء إشعال شمعة.
قالت كيت وايز
لمحطة التليفزيون المحلية (KHOU-TV) في هيوستن: "في كل مكان كان لدي معقم لليدين، أشعل يدي بالنار. من الواضح أنه اشتعل في جميع أنحاء وجهي. وفي غضون خمس ثوانٍ، كان جسدي كله قد احترق".
وأشارت إلى أن الزجاجة المجاورة انفجرت أيضًا عندما انتشر اللهب.
ولفتت وايز إلى أنها تمكنت من خلع ملابسها المحترقة وإخراج ابنتها المعاقة وحيواناتها الأليفة من منزلها في راوند روك بتكساس
، بينما ركضت ابنتاها الصغرى إلى الجيران طلبًا للمساعدة.
وحتى يوم الخميس، كانت لا تزال تتعافى في وحدة العناية المركزة بالمستشفى. وتحقق دائرة إطفاء الحرائق في راوند روك في الحادث.
يأتي هذا فيما حذر الخبراء من أن معقمات الأيدي، التي يحتوي الكثير منها على الكحول، يمكن أن تكون قابلة للاشتعال وعادة ما تحتوي الزجاجات على تحذير بإبقاء المنتج بعيدًا عن اللهب أو النار.
وقالت جينيفر إل روز، مديرة الاستشارات لبرنامج فيرجينيا للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل بالولاية و الصناعة، إنه من الأفضل "انتظار السماح للمُعقم بالامتصاص بالكامل في الجلد أو التبخر" قبل أي اتصال وثيق باللهب"، حسبما نقلت مجلة "السلامة والصحة".
وأضافت: "كحول الأيزوبروبيل سريع الاشتعال ويمكن أن يشتعل بسهولة. قد تشكل الأبخرة خليطًا متفجرًا مع الهواء تنتقل إلى مصدر الاشتعال. لي
س السائل الذي يحترق، لكن الأبخرة هي التي تشتعل فيها النيران".