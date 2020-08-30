الوصول لخيط مهم في جريمة ذبح فتاتي قنا .. والأمن يفحصه للوصول إلى الفاعل

الأحد، 30-08-2020
07:22 ص
أحمد عادل شعبان
تفحص قوات الأمن حاليا سجل المكالمات الخاص بفتاتي قنا
المذبوحتين داخل منزل والدهما بجزيرة المطيرة بقنا
.
وأشار مصدر أمني أن التحريات الأولية تشير إلى أن مقتل الفتاتين بدافع الانتقام وبخاصة من الشقيقة الكبرى - 18 سنة - وتعمل عاملة باليومية.
وقال المصدر إن خلافات متكررة كانت تحدث بين الفتاة الكبرى وإخوالها وجدتها المقيمين بنفس المنطقة بسبب أمور تتعلق بسلوكيات الضحية في الفترة الأخيرة.
كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا
، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة
قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، بالعثور على جثتين
لفتاتين شقيقتين مذبوحتين بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص، وتبين أن
إحداهما جرى قطع لسانها.