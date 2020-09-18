النيابة تحقق.. إلغاء زفاف طفلين أثناء تواجد «العروس بالكوافير»

الجمعة، 18-09-2020
08:29 م
فتحي مجدي
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تمكنه من إحباط زواج طفلين دون بلوغهما السن القانونية بإحدي قري مركز المنشأة بمحافظة سوهاج وذلك قبل خروج الطفلة "العروس" من الكوافير.
وأوضحت سحر السنباطي
، أمين عام المجلس القومي للطفولة، أن "خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغًا عاجلاً من أحد الأهالي يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر (15) عامًا بتزويجها من طفل (17) عامًا، مشيرًا إلى اتمام الزفاف في ذات يوم البلاغ المقدم للمجلس".
وأضافت وفقًا لبيان نشره المجلس عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "المجلس قام على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة حيث تم احالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ التدابير اللازمة وقد قامت اللجنة الفرعية بتأكيد صحة المعلومات التي وردت بالبلاغ، وعلى الفور تم تحرير محضر بهذه الواقعة".
وأشارت إلى أن "الطفل العريس كان متوجها إلى الطفلة (العروس) بالكوافير المتواجدة به لإتمام إجراءات الزواج".
وذكرت السنباطي أنه "تم إبلاغ النيابة العامة والتي أمرت بإحضار الطفلين ووالدا الطفلين إلي سراي النيابة العامة ووقعوا على إقرار يتعهدون فيه بعدم تزويجهم للأطفال قبل بلوغهما السن القانونية، لافتة إلى أن النيابة تباشر إجراءاتها في هذه الواقعة".
وكشفت أن "الطفل العريس كان قد سبق له الزواج من طفلة أخرى لم تبلغ السن القانونية وذلك منذ عام وأنجب منها طفل ولم يقم باستخراج شهادة ميلاد له، حيث قام بطرد زوجته الطفلة من مسكنه وأخذ الطفل"
وقالت إنه "سيتم تقديم كافة سبل الدعم لهذا الطفل الصغير ووالدته لإثبات نسب الطفل واستخراج شهادة ميلاد له".
وشددت السنباطي على أن "المجلس يتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء علي العنف و منها حالات زواج الأطفال وأن المجلس سيقف دائمًا ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن".