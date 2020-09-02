النيابة تأمر بحبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يومًا

الأربعاء، 02-09-2020
09:07 م
أحمد سالم
قررت النيابة حبس رجل الأعمل صلاح دياب
15 يوماً في قضايا استيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص "لابوار".
وتوجه النيابة أيضا عدة تهم في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11مليار و135 مليون جنيه.
ويواجه رجل الأعمال مخالفات عديدةن وجهته له النيابة تختلف وتتنوع ما بين استيلاء على أراضي الدولة، في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ«أراضي شركة نيو جيزة»، وغيرها وكان أبرز تلك المخالفات وهي سلسلة محلات للحلويات يمتلكها رجل الأعمال والتي شنت مباحث التموين حملات مسبقة وضبط بداخلها أطعمة فاسدة.
فقد كشفت مباحث التموين، عن تورط رجل الأعمال صلاح دياب
في 29 قضية أغذية فاسدة وأخرى مجهولة المصدر"مهربة"، عقب حملة أمنية مفاجأة شنتها الإدارة العامة لمباحث التموين، على سلاسل المحلات الكبري في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث داهمت إدارة الطب الوقائي ووزاره الصحة عددا من محلات المملوكين لرجل الأعمال صلاح دياب
، وضبطت مخالفات مابين سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة البيانات "مهربة"، وطالت لائحة الاتهامات تشغيل عمال بدون بطاقات صحية.