الأحد، 31-01-2021
10:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نشرت النيابة العام
ة التفاصيل الكاملة لحريق
أكشاك و المحال التجارية في
منطقة التوفيقية
بوسط القاهرة .
وأشارت النيابة في بيانها إلي أنها تلقت إخطارًا من قسم
شرطة الأزبكية، الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير باندلاع حريق
في عدد كبير
من الأكشاك والمحالِّ التجارية بمنطقة التوفيقية
، وقد انتقلت النيابة العام
ة لمعاينة
مسرح الحادث وتبينت اندلاع الحريق
بعقارين بشارع سوق التوفيقية
، وعقارين آخرين بشارع
البورصة، وامتداده إلى "مركز مول البنك التجاري" وأحد المباني جواره -تحت
الإنشاء- وبعض المحال التجارية الأخرى.
و أضافت في البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية علي " الفيسبوك
:" وانتدبت النيابة العام
ة "المعملَ الجنائي" للمعاينة
والوقوف على سبب الحريق
وكيفية حدوثه، وبدايته، والخسائر الناجمة عنه، وسألت النيابة
العامة 19 شاهدًا من ملاك المحال التجارية المحترقة، الذين قدَّروا قيمة الخسائر اللاحقة
بمحالهم، واتَّهم بعضهم شخصا بتسببه عمدًا في الحريق
، كما شهد اثنان آخران تواجدا بمسرح
الحادث وقتَ وقوعه باندلاع الحريق
أولًا بمبنى تحت الإنشاء بشارع البورصة ثم امتداده
إلى "المركز التجاري" وباقي المحال والأكشاك، بينما أكد عمُّ المتهم ونجل
عمّه في شهادتهما بسابقة تلقيهما تهديدًا من المتهم بإشعال النار في المحال المملوكة
لهما، ولذويهما «بمركز مول البنك التجاري» لخلاف ماليٍّ بينه وبينهم".
كما طلبت النيابة
العامة تحريات الشرطة حول الواقعة التي أسفرت عن أن المتهم ارتكبها، فأمرت بضبطه وإحضاره،
وباستجوابه أقرَّ في التحقيقات بوضعه النار عمدًا بالأكشاك والمحال التجارية المملوكة
لعمّه ونجله على إثر خلافات مالية بينه وبينهما، انتقامًا منهما وإضرارا بأموالهما،
مستخدمًا لذلك وقودا للإشعال حصل عليه من قائد مركبة آلية (توك توك) نظير مبلغٍ ماليٍّ
بالتحايل عليه وإيهامه بتعطل دراجته الآلية ونفاد الوقود منها .
جدير بالذكر أن النيابة العام
ة قد تمكنت من ضبط مقطع مصور
يظهر المتهم فيه خلال توجهه لارتكاب الواقعة حائزا كيسا يحوي الوقود المستخدم في جريمته،
وبمواجهة المتهم به أقر بصحة ظهوره فيه، كما أمرت النيابة العام
ة بحبس المتهم أربعة
أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.