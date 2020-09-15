الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
توقيت مصر 13:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

من بينهم دولة عربية.. الكويت تمنع مواطني 3 دول من دخول أراضيها

مجددا.. حريق بمبنى تجاري ضخم وسط بيروت ( صور)

"البلايلي" يحسم موقفه من الانضمام إلى الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يتعاقد مع صفقة سوبر

السعودية.. قرار جديد بشأن عودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد

قطر: في هذا الموعد سيتم التطبيع مع إسرائيل

مستشار بن زايد: قطر مترددة في التطبيع.. وتفعل هذا الشيء منذ 25 عاما

النقض ترفض طعن الشريف وتؤيد سجنه

عبد الرحمن الراشد عن التطبيع: انهار السد والسفارة خرجت من العمارة

فضيحة جديدة لـ بومبيو.. زوجته استخدمت الموظفين لأغراض خاصة

النقض ترفض طعن الشريف وتؤيد سجنه

صفوت الشريف
صفوت الشريف
الثلاثاء، 15-09-2020 11:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المحكوم عليه صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق علي حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع و أيدت الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة .
و أوضحت مصادر قضائية إن الحكم الصادر اليوم من النقض نهائي وبات واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه مجددا ، حسبما نشرت " الوطن ".
وكانت المحكمة قد نظرت الطعن بجلسة 7 يوليو بحضور المحكوم عليه الذي حضر صباحا للمحكمة وسلم نفسه كإجراء ضروري للنظر في الطعن و أمرت بحبسه علي ذمة القضية  لحين الفصل في الطعن بجلسة اليوم و أصدرت الحكم المتقدم .
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في سبتمبر 2018 بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون و 49 ألف و 794 جنيه ، في قضية الكسب غير المشروع وقضت ببراءة نجله فيا لقضية ذاتها ، وتقدم الشريف بطعن علي الحكم نظرته محكمة النقض و أصدرت فيه الحكم المتقدم .

إقرأ ايضا

ارشيفية

بسبب المهرجانات.. شيخ يقتل سائق " توك توك".. التفاصيل كاملة

جثة

أزمة على "فيس بوك" بسبب وفاة سيدة داخل مستشفى الولادة

vvvvvv

بالفيديو.. حريق هائل بمركز القلب بالدقي