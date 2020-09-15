النقض ترفض طعن الشريف وتؤيد سجنه

الثلاثاء، 15-09-2020
11:39 ص
متابعات- أمينة عبد العال
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المحكوم عليه صفوت الشريف
وزير الإعلام
الأسبق علي حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع
و أيدت الحكم الصادر
من الجنايات بالسجن والغرامة .
و أوضحت مصادر قضائية إن الحكم الصادر اليوم من النقض نهائي وبات واجب
التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه مجددا ، حسبما نشرت " الوطن ".
وكانت المحكمة قد نظرت الطعن بجلسة 7 يوليو بحضور المحكوم عليه الذي حضر
صباحا للمحكمة وسلم نفسه كإجراء ضروري للنظر في الطعن و أمرت بحبسه علي ذمة
القضية لحين الفصل في الطعن بجلسة اليوم و
أصدرت الحكم المتقدم .
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في سبتمبر 2018 بمعاقبة صفوت الشريف
بالسجن
لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون و 49 ألف و 794 جنيه ، في قضية الكسب غير المشروع
وقضت ببراءة نجله فيا لقضية ذاتها ، وتقدم الشريف بطعن علي الحكم نظرته محكمة
النقض و أصدرت فيه الحكم المتقدم .