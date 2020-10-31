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النائب العام يصدر قرار جديد بخصوص الطفل المتعدي علي شرطي المرور

النائب العام
النائب العام
 
السبت، 31-10-2020 02:17 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه طفل يعتدي علي شرطي المرور .
وجاء في البيان الذي تم نشره علي الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية :" حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قدر رصدت تداولا واسعا لمقطع مصور لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على "السيد المستشار النائب العام"، أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونا " .
جدير بالذكر أن مقطع فيديو انتشر علي مواقع التواصل لطفل جالس علي كرسي القيادة ويتحدث إلي شرطي المرور  وعندما طلب منه رخصة القيادة رد عليه بطريقة غير لائقة ثم بعد جدال صدمه وفر هاربا .

https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/3460213704086507
 

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