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المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

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محكمة
الأربعاء، 23-09-2020 03:25 م محمد فضل- متابعات
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بالسجن المشدد 10 سنوات على رئيس حي مصر القديمة، لاتهامه بالرشوة ومعاقبة آخر بالسجن 3 سنوات للمتهم م، ق في القضية 48  لسنة 2019 جنايات مصر القديمة.
كانت  النيابة العامة قد  أحالت  م . ز  رئيس حي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتقاضي رشوة مليون جنيه من أصل مبلغ مليوني جنيه مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.
وأوضحت التحقيقات  أن الأجهزة الرقابية تلقت بلاغا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم" بمنطقة المنيل التابعة لحي مصر القديمة تفيد تلقيها اتصالا هاتفيا من المتهم بشكل مباشر وعن طريق وسيط يطالبها فيه بدفع مبلغ رشوة 2 مليون جنيه مقابل تنازله عن مستخلصات مالية عليها  قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات .
توصلت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق بين المبلغة على مجاراة المتهم والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه فتم إصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات بينهما واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه .
وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيط بينهما لاستلام المبلغ المالي وتمت عملية تسلم الأموال أسفل منزله بمدينة نصر في الوقت الذي قام فيه رجال هيئة الرقابة الإدارية بتصوير اللقاءات وتسجيل المكالمات ليتم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة .
 

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