الإثنين، 12-10-2020
09:01 م
محمد فضل
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات لإمام
مسجد بتهمة الشذوذ
الجنسي والتعدي جنسيًا على طفل
بالمرحلة الإعدادية، بعد انتهاء درس
تحفيظ للقرآن الكريم بأحد مساجد الغردقة .
تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف شهر فبراير من العام الجاري،
عندما حررت أسرة طفل
بالمرحلة الإعدادية، محضرًا رقم 2046 بقسم شرطة ثان الغردقة، اتهمت
فيه أمام مسجد يدعي "ح. م"، في العقد الرابع من العمر، بهتك عرض ابنهم الطفل
البالغ من العمر ١٠ سنوات في الغرفة المخصصة لإقامته بالمسجد، بعد درس لحفظ القرآن.
وأسفرت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة،
عن صحة الواقعة وتم القبض
على المتهم وإحالته للنيابة العامة، وبدورها أحالته لمحكمة
الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.