«الكيف يحكم».. زهق من معاملة التجار فزرع الحشيش بمنزله

الجمعة، 28-08-2020
06:51 م
فتحي مجدي
ألقي القبض على شاب بريطاني ضبط متلبسًا بزراعة المخدرات داخل منزله، بعد أن سئم من التعامل مع التجار.
وأوقف ماثيو طومسون (27 عامًا) بعد أن شوهد يخرج من منزل أحد الأصدقاء حاملاً بعض نباتات القنب (الحشيش
)، حسبما استمعت المحكمة.
وعند تفتيس منزله في نورثمبرلاند، تبين أنه كان يزرع
47 في مراحل مختلفة من النمو.
واستمعت محكمة الصلح في شمال تينيسايد إلى أن طومسون، الذي كان محكومًا عليه بعقوبتين مع وقف التنفيذ في ذلك الوقت، ادعى في مقابلة أنه زاد الكمية لاستخدامه الخاص لأنه كان "مريضًا ومتعبًا" من التعامل مع التجار.
وصدر حكم بحبسه لمدة 41 أسبوعًا بعد أن أقر بأنه مذنب في إنتاج عقار من الفئة ب وحيازة عقار، وفقًا لصحيفة (ChronicleLive).
قال بن وودوارد، المدعي العام، إن الضباط رصدوا طومسون لأول مرة بعد ظهر يوم 19 أبريل 2019.
وتابع: "إنهم في دورية متنقلة ويمررون سيارة المتهم ويلاحظون رائحة الحشيش
القوية. سرعان ما تم تحديد موقعه في مكان قريب وشوهد وهو يخرج من الباب الأمامي لعنوان في هيكسهام مع نباتات القنب".
واستمعت المحكمة إلى أن الضباط اشتبهوا في البداية في أن طومسون كان يسطو على المبنى، لكنهم اعتقلوه بعد ذلك لحيازته المخدرات.
تم العثور على مزرع
ة القنب الخاصة به، والتي تتكون من 16 نبتة كبيرة و 31 نبتة صغيرة، في وقت لاحق من ذلك اليوم عندما فتشت الشرطة عنوان منزله.
قال المحامي بيتر دوهرتي، إن طومسون قد أدخل تحسينات على حياته منذ ذلك الحين وانتقل إلى اسكتلندا، حيث عمل كعامل رئيسي في صناعة المواد الغذائية طوال فترة الإغلاق.
وأضاف: "السيد طومسون يزرع الحشيش
لنفسه لأنه مريض ومتعب وتجار المخدرات يمزقونه ويتركونه مديونًا. لقد ساعد الشرطة بالفعل مع بعض تجار المخدرات في الماضي".
اعترف رجل آخر، ستيفن كيني (23 عامًا) بالذنب لحيازة القنب بعد العثور على بصمات أصابعه في أحواض النباتات في منزل طومسون.