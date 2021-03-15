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الكويت.. هتك عرض خادمة على يد كفيلة بطريقة بشعة

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خادمة
 
الإثنين، 15-03-2021 03:22 م المصريون

أقدم كفيل خادمة هندية في الكويت، على هتك عرضها بالقوة، بعد أن اصطحبها من المنزل إلى منطقة صحراوية واعتدى عليها بوحشية.
وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، قالت الخادمة، إن ”كفيلها أخذها من منزله إلى منطقة صحراوية، ثم قام بهتك عرضها بالقوة“.
وتمكنت العاملة من الهرب من منزل كفيلها في إحدى مناطق محافظة الجهراء، إذ قامت بتقديم شكوى لمركز الشرطة، مؤكدة أن كفيلها أخذها إلى منطقة صحراوية، وهتك عرضها، ثم أعادها مجدداً إلى مسكنه.
وتم تسجيل قضية هتك عرض بالإكراه، وإحالتها إلى المباحث الجنائية، لضبط الكفيل والتحقيق معه بالشكوى.
 

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