الكويت.. هتك عرض خادمة على يد كفيلة بطريقة بشعة

الإثنين، 15-03-2021
03:22 م
المصريون
أقدم كفيل خادمة
هندية في الكويت، على هتك عرض
ها بالقوة،
بعد أن اصطحبها من المنزل إلى منطقة صحراوية واعتدى عليها بوحشية.
وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، قالت الخادمة
، إن ”كفيل
ها أخذها
من منزله إلى منطقة صحراوية، ثم قام بهتك عرض
ها بالقوة“.
وتمكنت العاملة من الهرب من منزل كفيل
ها في إحدى مناطق محافظة
الجهراء، إذ قامت بتقديم شكوى لمركز الشرطة، مؤكدة أن كفيل
ها أخذها إلى منطقة صحراوية،
وهتك عرض
ها، ثم أعادها مجدداً إلى مسكنه.
وتم تسجيل قضية هتك عرض
بالإكراه، وإحالتها إلى المباحث الجنائية،
لضبط الكفيل
والتحقيق معه بالشكوى.