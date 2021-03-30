الكويت.. طعن إمام مسجد على يد شقيقه

الثلاثاء، 30-03-2021
11:24 ص
المصريون
أقدم مواطن كويتي على طعن
شقيقه الذي يعمل إمام مسجد
، بسبب خلاف نشب
بينهما.
وفي التفاصيل، تمكن رجال مباحث الأحمدي بالكويت، من ضبط مواطن أقدم على طعن
شقيقه بسبب خلاف نشب بينهما، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني
بوزارة الداخلية ان بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بوجود شخص مصاب في منطقة
ضاحية علي صباح السالم مساء أمس الأول، وعلى الفور تم توجيه دورية الى مكان
البلاغ، فتمت مشاهدة المصاب وهو مواطن يعمل إمام مسجد
وقد تعرض الى طعن
من قبل
أخيه المضطرب عقليا، وتم إسعافه الى مستشفى العدان.
وتم تسجيل قضية شروع في قتل.