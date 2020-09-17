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القوات المسلحة توجه "ضربة في مقتل" لتجار المخدرات بسيناء

القوات المسلحة
القوات المسلحة
الخميس، 17-09-2020 08:32 م أحمد سالم
قامت عناصر من قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية خلال شهر سبتمبر الجارى بتنفيذ دورية للبحث والتفتيش والقضاء على 146 من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا نظـرًا لطبيعتهـا الطبوغرافية.

وأسفرت الدورية عن ضبط 141 طنا من البانجو الجاف ، و530 كيلو جراما من بذور البانجو ، و(1155 كيلو جراما من بذور الخشخاش ، و12 طنا من بودرة البانجو و80 طنا من مخدر الهيدرو الجاف.

كما تم ضبط (175 كيلو جراما من بودرة الحشيش المخدرو(203 ) فرش حشيش ، و(43) كيلو جراما من الحشيش المصنع والمفروم.

بالإضافة إلى ضبط ميزانين لقياس أوزان المواد المخدرة ، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود القوات المسلحة المستمرة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة ، والتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء
 

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