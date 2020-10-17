القبض علي عنتيل الـ "توك توك" بعد تهديده لفتاة بصور عارية

ارشيفية



تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجي المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية من القبض علي شاب مقيم بسمنود محافظة الغربية لقيامه بابتزاز فتاة تبلغ من العمر 13 عام لإرسال صور عارية له .

و بعد عرض الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عام علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات ـ حسبما نشرت " اليوم السابع " .

وكانت أسرة الطفلة حررت محضر في الإدارة العامة للتكنولوجيا ضد شاب لقيامه بابتزاز ابنتهم من خلال حسابه علي " الفيسبوك " ومطالبتها بإرسال صور عارية لها و حمل المحضر رقم 6823 إداري مركز شرطة سمنود 2020 .

