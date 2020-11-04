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القبض علي سائق بـ 20 طن حجارة ذهب من مرسي علم

حجارة ذهب من مرسي علم
حجارة ذهب من مرسي علم
 
الأربعاء، 04-11-2020 02:47 م متابعات- أمينة عبد العال
ألقت قوات الأمن القبض علي سائق سيارة نقل لا يحمل رخصة قيادة لتحميله 20 طن من الأحجار المشتبه باحتوائها علي خام الذهب .
و عقب مواجهة المتهم اعترف بتنقيبه غير المشروع عن خام الذهب و أن الأحجار المحملة علي السيارة من متحصلات التنقيب ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
جدير بالذكر أن  قوات الأمن ألقت القبض علي السائق المتهم أثناء قيادته سيارة نقل محملة بالأحجار قادمة من مرسي علم في اتجاه أدفو و تم تحرير محضر بالواقعة و أحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات .  
 

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