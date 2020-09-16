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القبض علي السائق المتهم بدهس ضابط الشرطة علي دائري قليوب

الضابط الشهيد
الضابط الشهيد
الأربعاء، 16-09-2020 11:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت قوات الأمن بمحافظة القليوبية من القبض علي السائق المتسبب في استشهاد ضابط شرطة من الإدارة العامة للمرور بعد أن دهسه عند نزلة قليوب أعلي الدائري .
و كشفت التحقيقات أن السائق المتهم قائد أتوبيس لنقل الركاب يحمل لوحات رقم "178 د ن ج " يقيم بقرية " طنان " التابعة لمركز قليوب وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة و تم التحفظ عليه للعرض علي النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيق ، حسبما نشرت " الوطن " .
و قال شهود عيان الواقعة أن الرائد مصطفي عبد الجليل من الإدارة العامة للمرور حاول إيقاف السائق لسؤاله عن رخصته و رخصة السيارة و بالفعل كان سيتوقف إلا أنه عند اقترابه منه فر هاربا فحاول الرائد التعلق بباب السيارة إلا أنه سقط تحت العجلات ليلقي حتفه وحاول زملائه إنقاذه مما ممكن السائق من الهرب .
وتحفظت قوات الأمن علي عدد من كاميرات المراقبة علي الطريقين الدائري و الإسكندرية الزراعي وكاميرا مثبته علي كشك أعلي الطريق الدائري ،  في محاولة للكشف عن هوية السائق .

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