القبض علي السائق المتهم بدهس ضابط الشرطة علي دائري قليوب

الأربعاء، 16-09-2020
11:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت قوات الأمن
بمحافظة القليوبية
من القبض علي السائق المتسبب في استشهاد ضابط شرطة من الإدارة
العامة للمرور بعد أن دهسه عند نزلة قليوب أعلي الدائري
.
و كشفت التحقيقات أن
السائق المتهم قائد أتوبيس لنقل الركاب يحمل لوحات رقم "178 د ن ج "
يقيم بقرية " طنان " التابعة لمركز قليوب وبمواجهته اعترف تفصيليا
بارتكاب الواقعة و تم التحفظ عليه للعرض علي النيابة العامة التي بدأت مباشرة
التحقيق ، حسبما نشرت " الوطن " .
و قال شهود عيان
الواقعة أن الرائد مصطفي عبد الجليل من الإدارة العامة للمرور حاول إيقاف السائق
لسؤاله عن رخصته و رخصة السيارة و بالفعل كان سيتوقف إلا أنه عند اقترابه منه فر
هاربا فحاول الرائد التعلق بباب السيارة إلا أنه سقط تحت العجلات ليلقي حتفه وحاول
زملائه إنقاذه مما ممكن السائق من الهرب .
وتحفظت قوات الأمن
علي عدد من كاميرات المراقبة علي الطريقين الدائري
و الإسكندرية الزراعي وكاميرا
مثبته علي كشك أعلي الطريق الدائري
، في
محاولة للكشف عن هوية السائق .