القبض على سيدة عذبت طفلين سودانيين في شقتها بالجيزة: أجبرت أحدهما يغسل قدميها

الأربعاء، 23-09-2020
06:25 ص
أحمد عادل شعبان
ألقت قوات الأمن في محافظة الجيزة
القبض على سيدة بعد تداول مقاطع فيديو لها تتنمر على طفلين سودانيين مقيمين في مصر.
ورصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة
مقطعا فيديو لسيدة تجبر طفلا على غسل قدميها و تدخين السجائر ، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة
أمر بسرعة إجراء التحريات.
وكشفت التحريات أن السيدة تقيم في الحي 12 بدائرة قسم ثاني أكتوبر وأن الفيديو يخص طفلين شقيقين يحملان الجنسية السودانية وهما نجلي جارتها .
وأشارت التحريات إلى أن الطفلين يذهبان إلى شقة السيدة للعب مع أطفالها وأنها اعتادت التنمر على لون بشرتهما وطلبت من أحدهما غسل قدميها ثم غسل وجهه بنفس المياه ثم أجبرت الآخر على تدخين السجائر.
وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة.