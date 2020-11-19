الخميس 19 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فرنسا تسجل 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

بالمنطقة.. خريطة سقوط الأمطار من الغد وحتى الثلاثاء

سعر الدولار يتأرجح أمام الجنيه آخر تعاملات اليوم

شاهد.. مريم حسين ترقص بروب الاستحمام في أحد الفنادق

القبض على رجل أعمال شهير بالتجمع الخامس

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت

ضربة جديدة للأهلي.. إصابة كهربا بـ«كورونا»

انتحار القنصل الفرنسي في المغرب شنقًا

فيديو.. دولة عربية تمتلك أخطر سلاح في إفريقيا

في عيد ميلاد الرئيس.. أبرز المحطات في حياة «السيسي»

ADS
 

القبض على رجل أعمال شهير بالتجمع الخامس

92020194135105209561
الأمن
 
الخميس، 19-11-2020 08:15 م محمد فضل - متابعات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه، بلغت جميعها 59 عاما، بعد تحديد مكان اختبائه بالتجمع الخامس.
وأفادت التحريات التى باشرها قطاع الأمن العام، تحت قيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، أن المحكوم عليه ترك محل إقامته بمصر الجديدة بعد صدور أحكام جنائية بحقه، واختبأ داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس.
وانطلقت مأمورية إلى مكان الشقة، واستهدفته، وتمكنت من ضبطه، لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في عدد من القضايا، أبرزها "الاستيلاء على قروض بنكية"، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وغرامة مالية بلغت مليار 345 مليون جنيه، ومطلوب للتنفيذ عليه في حكمين مستأنف "جنحتين شيك وتبديد"، بإجمالى حبس 3 سنوات و6 أشهر.
وسبق وصدر بحقه 31 حكما حبس مستأنف "شيكات – تبديد"، بإجمالى أحكام حبس بلغت 59 عاما.

وقالت مصادر أمنية وقضائية- حسب صحيفة الوطن-، إن آخر الأحكام الصادرة بحق المتهم، كان حكم بالمؤبد من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، في 22 أغسطس الماضي؛ لإدانته بالاستيلاء على مليار جنيه، بالاشتراك مع موظفة في أحد البنوك.

وأفادت التحقيقات التى جرت في القضية، أن المتهم حصل على قرض بقيمة مليار جنيه، من أحد البنوك، بمساعدة متهم متوفي، وهو رئيس مجلس إدارة أحد البنوك؛ إذ ساعده في الاستيلاء على المبلغ، بالاشتراك مع موظفين آخرين، بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له، بالمخالفة لتعليمات البنك؛ إذ كشفت التحقيقات وجود عجز في الضمانات المقدمة منه، ما ترتب عليه ضياع المبلغ.
 

إقرأ ايضا

سفاح الجيزة

أغرب ما فعله سفاح الجيزة حين زارته والدته في محبسه

مصلحة الضرائب

وزير المالية يحيل محاسبين في الضرائب للنيابة العامة

سفاح الجيزة

زوجة سفاح الجيزة التي قتل أختها: فيه بنتين تانيين أعرفهم مختفيين من بعد ما قابلوه

أخبار متعلقة

حبس تشكيل عصابى

ارتكبوا 20 حناية.. القبض على زوجين هاربين

حبس 10 أفرلد شرطة

ضبط شخص يزور أوراق لكسب نصف مليون جنيه

الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض

النقض تؤيد حبس المتهمين بقتل شيخ معهد بقنا

حبس سائق 4 أيام لذبحه صديقه في الشرقية

أمن سوهاج يلقي القبض على قاتل زوجته وطفلتيها

download

حبس مجدي عبدالغني 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه