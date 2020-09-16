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القبض على المتهم بقتل ضابط المرور بقليوب دهسا .. واعترافات صادمة له

الرائد مصطفى عبد الجليل
القبض على المتهم بقتل ضابط المرور بقليوب دهسا .. واعترافات صادمة له
الأربعاء، 16-09-2020 07:18 ص أحمد عادل شعبان
ألقت قوات الأمن القبض على سائق أتوبيس تسبب حادث استشهاد الرائد مصطفى عبدالجليل بالادارة العامه للمرور حيث تبين أن المتهم يدعى «فايز ا ا ع» قائد السيارة «178» د ن ج «اتوبيس ركاب» من قرية تابعة لمركز شرطة قليوب واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

وكشف المتهم في التحقيقات أنه في أعقاب استيقافه للسؤال عن رخصته قاد الأتوبيس برعونة شديدة وعندما علم أن الضابط سقط أسفل الأتوبيس حاول الهرب لكن تم القبض عليه.

فيما أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة بينما فر قائد الأتوبيس هاربا وتم
تتبع خط سير السائق إلى ان تم القبض عليه وتولت النيابة التحقيق فامرت
بالتصريح بدفن جثمان الشهيد والتحفظ على المتهم للعرض باكر للتحقيق كما
قررت التحفظ على الاتوبيس المتسبب في الحادث.

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