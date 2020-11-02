الفريق شفيق يصل إلي محكمة جنايات العباسية

الإثنين، 02-11-2020
02:45 م
متابعات- أمينة عبد العال
وصل رئيس مجلس
الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق إلي محكمة جنايات القاهرة بالعباسية
لحضور جلسة
محاكمته مع 2 آخرين في اتهامهم في القضية " إهدار المال العام " .
وتعقد الجلسة برئاسة
المستشار سرور محمد أحمد و أبو المجد حمد و السعيد أحمد عبده .
جدير بالذكر أن
الفريق أحمد شفيق مثل أمام محكمة الجنايات مجددا بعد 7سنوات من مغادرة دائرة الاتهام
في قضايا جنائية أتهم فيها بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لإعادة محاكمته
في قضية فساد وزارة الطيران المدني والتي يواجهون فيها اتهامات بإهدار المال العام
.