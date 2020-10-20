الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة غير متوقعة.. نزيف حاد للدولار أمام الجنيه

أسرار وخفايا عن محمد أشرف الذي سخر من القرآن الكريم

السعودية.. أرقام جديدة عن حالات "كورونا"

العثور على جثة رجل أعمال داخل كيس في الإسكندرية

تامر حسني يرد على أخبار خاطئة عنه ويكشف مفاجأة

لهذا السبب هاجم محمد فوزي أغنية "على حسب وداد قلبي" للعندليب

"بن زايد" يدعو إسرائيل إلى إتمام هذ1ا الأمر في أقرب وقت

عودة رحلات الطيران بين سوريا والإمارات

وزير فرنسي يصدم ماكرون في قضية مقتل مدرس التاربخ

فرج عامر يفاجئ الجميع بقرار صادم

العثور على جثة رجل أعمال داخل كيس في الإسكندرية

994
جثة
 
الثلاثاء، 20-10-2020 03:56 م محمد فضل- متابعات

عثر الأهالي على جثة ملفوفة داخل كيس موتى، تستخدم في تكفين موتى فيروس كورونا، وجدت بطريق محور أبي قير شرق الإسكندرية، بعد ١٠ أيام من اختفائها، وبجوارها 20 امبولا زجاجيا بها عينات دماء، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة منها.
وعلى الفور، أبلغ الأهالي قسم شرطة ثالث المنتزة، بالعثور على كيس بلاستيك يستخدم فى تكفين الموتى وخاصة مصابى فيروس كورونا ملقيا بطريق محور ابو قير وتنبعث منه رائحة كريهة، حسب صدى البلد.
وبعدها هرع ضباط مباحث القسم الى موقع البلاغ برفقة سيارة إسعاف، وبعد المعاينة، وجد الكيس المشار إليه وبفتحه وجدت جثة لأحد الأشخاص يرتدى كامل ملابسه فى حالة تحلل، وبجواره 20 امبولا زجاجيا بها عينات دماء ولم يجد مع الجثة اى متعلقات شخصية أو أوراق ثبوتية تكشف هويته.
ووجه اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير إدارة البحث الجنائى  لكشف غموض الحادث.
وتوصلت جهود الفريق الى الجثة لرجل أعمال (تاجر حديد) يدعى (ف.ع) 57 سنة مقيم بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة ثان المنتزة وبسؤال نجله قرر ان والده متغيب عن المنزل منذ تاريخ 7 أكتوبر الجارى وأنه حرر محضر بتغيبه يوم 10 اكتوبر ولا يعرف سبب إختفائه .
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل القضية للنيابة لمباشرة التحقيق حيث أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
وقررت النيابة استدعاء أهل المتوفى لسؤالهم ،وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزله ومكان عمله والموقع الذي وجدت به الجثة، وتكليف المباحث بفحص جميع علاقات المتوفى لبيان وجود خصومات مع آخرين من عدمه ، وتتبع هاتفه المحمول والاستعلام عن شركة الاتصالات المختصة عن جميع المكالمات الواردة والصادرة من هاتف المتوفى قبل إختفائه.
 

إقرأ ايضا

انتحار زوجة مطرب عراقي مشهور

انتحار زوجة مطرب مشهور بطريقة مروعة

أم تلقي بطفليها في نهر دجلة

جريمة نهر دجلة تتصدر مواقع التواصل بسبب قساوة الأم

زنا المحارم

كارثة.. تفاصيل أبشع قضية "زنا المحارم"

أخبار متعلقة

جثة

مصرع 4 أشخاص في حادث أليم بالمنصورة

0_Cadaver-on-autopsy-table-label-tied-to-toe

يقتحم المشرحة ويعتدي جنسيًا على جثة ضحية لكورونا

جثة

مقتل طفلة وهتك عرضها على يد أم وابنتيها

1_Newsflash-PickupBody-03

فيديو.. جثة ملقاة على الطريق تثير صدمة

5eedc3ae421aa90f952fba57

مفاجأة صادمة حول سبب مقتل شاب على يد شقيقه وعمه

000

حادث مأساوي.. مقتل أم وأبنائها الأربعة في حادث سير