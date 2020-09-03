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السيطرة على حريق محطة قطار الواسطى ببني سويف

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حريق
 
الخميس، 03-09-2020 05:19 م أحمد سالم
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بورشة مخزن الوقود بمحطة السكة الحديد بمدينة الواسطى شمال بني سويف.

ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح، بينما تعطلت حركة قطارات الوجه القبلي لـ30 دقيقة قبل السيطرة على الحريق.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بورشة مخزن الوقود بمحطة السكة الحديد بمدينة الواسطى، وتم الدفع بـ 4 سيارات اطفاء إنتقلت على الفور لموقع البلاغ.

وبالإنتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية وأقوال شهود العيان، أن الورشة تابعة لمخزن الوقود المخصص لإمداد القطارات بمحطة الواسطى، وأسندت عملية إحلال وتجديد الورشة لأحد المقاولين، وبدء تنفيذ العملية منذ ثلاثة أيام.

وأثناء عملية الإحلال والتجديد، شب حريق بالورشة نتيجة تطاير شرارات نارية من "شنيور" كان يستخدمه أحد العمال، ونظرًا لتشبع أرضية الورشة بالسولار أشتعلت النيران، وتمكن رجال الاطفاء بمعاونة العمال من السيطرة عليها، دون وقوع خاسئر فى الأرواح.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة، لتشكيل لجنة لمعاينة مكان الحريق وإستبيان حقيقة ما جاء بأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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