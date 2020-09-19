السبت، 19-09-2020
03:27 م
محمد فضل - متابعات
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار
محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة نجلى المنتج
أحمد السبكى
(كريم وخالد)، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة حيازة مخدرات
، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة
5 سنوات.
وأنكر المتهمان أمام النيابة حيازتهما للمضبوطات، وقالا إنهما
حضرا حفل زفاف في أحد الفنادق وفوجئا بضابط شرطة يستوقفانهما.
وكانت قوة من رجال الشرطة استوقفت نجلي
المنتج الفنى احمد السبكى
في أحد الأكمنة أثناء عودتهما من حفل
زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، وبتفتيش السيارة التى يستقلانها عثرت على عدة لفافات من
مخدر الهيروين، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليهما، وعرضهما على النيابة التى تولت
التحقيق بالقضية.