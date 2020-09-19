السبت 19 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ياسمين عبدالعزيز تطلب الطلاق من أحمد العوضي والسبب صادم

وفاة محمد فريد خميس في أمريكا

السجن 15 عامًا لنجلي "السبكي" وغرامة 100 ألف جنيه

تفاصيل مثيرة يكشفها التدخل السريع عن طفل قصر النيل

الديب: بن سلمان حقق نجاحا باهر في "أوبك"

قبل مواجهة المقاصة.. «الغندور» يستفز جماهير الأهلي

جريمة وحشية تهز دولة عربية.. إحراق فتاة حتى تفحمت (صور)

نجل رئيس مكافحة كورونا يهدده بهذا الشيء

محامية: قانون الرؤية في مصر ظالم

وفاء بسيم .. رحلة سيدة مصرية تنتهي بمقعد في الأمم المتحدة

السجن 15 عامًا لنجلي "السبكي" وغرامة 100 ألف جنيه

1634939
السبكي
السبت، 19-09-2020 03:27 م محمد فضل - متابعات


قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة  نجلى المنتج أحمد السبكى (كريم وخالد)، بالسجن المشدد 15 سنة،  بتهمة حيازة مخدرات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
وأنكر المتهمان أمام النيابة حيازتهما للمضبوطات، وقالا إنهما حضرا حفل زفاف في أحد الفنادق وفوجئا بضابط شرطة يستوقفانهما.
وكانت قوة من رجال الشرطة استوقفت نجلي المنتج الفنى  احمد السبكى في أحد الأكمنة أثناء عودتهما من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، وبتفتيش السيارة التى يستقلانها عثرت على عدة لفافات من مخدر الهيروين، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليهما، وعرضهما على النيابة التى تولت التحقيق بالقضية.

 

إقرأ ايضا

1261616_0

تأييد حبس منار سامي 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

download (12)

الإدارية العليا تعزل 3 أساتذة بجامعة عين شمس بسبب "الابتزاز"

ارشيفية

التفاصيل كاملة لمأساة فرح الشرقية

أخبار متعلقة

1261616_0

تأييد حبس منار سامي 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه "ضربة في مقتل" لتجار المخدرات بسيناء

ba1ccd48a5f1bee34faed73e69fdaa67840d717f-140920104036

تحرك عاجل من النيابة ضد أحمد حسن وزينب

ارشيفية

اعترافات مثيرة لتاجر "حشيش" في بولاق الدكرور

حبس

"القاتل كان تربيتي".. جدة الطفلة ضحية عمها تكشف تفاصيل جديدة بالقضية

بانجو

ضبط 3 طن بانجو داخل سيارة بالسويس