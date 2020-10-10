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السجن 15 عامًا لثلاثة متهمين بخطف طفلة

محاكمة
محكمة
 
السبت، 10-10-2020 06:49 م أحمد سالم
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 8630 جنايات ديرب نجم لسنة 2016، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن لمدة 15 سنة اشتركوا مع موظفة، سبق الحكم عليها، في خطف طفلة وطلب فدية من أسرتها.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "م.إ.و"، 12 سنة، مُقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، يتهمون فيه مجهولين بخطف نجلتهم وطلب فدية مالية لإطلاق سراحها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: إ"براهيم.م.إ.ال"، 39 سنة، موظف بشركة بترول، و"تامر.م.ع.ز"، 33 سنة، بائع أنابيب، و"عبده.ن.ص" 28 سنة، سائق، و"ن.ك.ع"، 37 سنة، موظفة، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وذلك أثناء توجه الصغيرة إلى مدرستها، وذلك بأن جذبها المتهمين من الأول حتى الثالث، عنوة، إلى سيارة كانت بحوزتهم، قبل أن يقيدوها ويخبئونها بمنزل المتهمة الرابعة.

وتم ضبط المتهمين جميعًا وإعادة الطفلة إلى أسرتها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي سبق وأصدرت حكمها بحق المتهمة الرابعة، قبل أن تُعاقب باقي المتهمين، اليوم، بالسجن 15 سنة لكل منهم.
 

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