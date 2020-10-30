"الداخلية" تكشف حقيقة فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

الجمعة، 30-10-2020
11:43 م
كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله من مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان (بلاغ للسيد وزير الداخلية
والسيد مدير أمن أسيوط
والسيد رئيس مباحث مركز أبنوب) لمشاجرة
بين عائلتين بمنطقة بنى محمد محافظة أسيوط
، يظهر فيه إطلاق أعيرة نارية بكثافة من أسلحة ثقيلة.
وقال إنه بالفحص تبين أن الفيديو المُشار إليه خاص بأحداث بإحدى الدول العربية وغير خاص بمشاجرة
بين عائلتين بقرية بنى محمد بدائرة مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط
، وأن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة
، فجر اليوم، بين عائلتين بجزيرة القلعة التابعة للقرية المُشار إليها بسبب خصومة ثأرية قام بعض أطرافها بإطلاق النيران في الهواء، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة
والأسلحة المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية.