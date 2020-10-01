الداخلية تعالج طفلة مصابة بورم نادر على نفقة الوزارة

الخميس، 01-10-2020
05:24 م
أحمد سالم
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لطفلة
من محافظة سوهاج
تبلغ من العمر عاما وشهرين (مصابة بورم
نادر بالرقبة) بالتنسيق بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية ومديرية أمن سوهاج
.
حيث تم استقبالها بمقر (قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية) وتم عرضها على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، وكذا صرف العلاج
الطبى اللازم لحالتها مجانًا دون تحمل أهليتها ثمة نفقات، على أن يتم إعادة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها مرة أخرى عقب ثلاثة أشهر والعرض على الأطباء المتخصصين لتقييم الوضع الطبى لها.. وبالتنسيق مع أمان الخير التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بالوزارة .. فقد تم توفير مبلغ مالى لأسرة الطفلة
لسداد قيمة ما اقترضته الأسرة خلال الفترة الماضية لعلاج
ها.
كما وجه وزير الداخلية باستقبال والد الطفلة
المذكورة بإحدى مستشفيات الشرطة والذى يحتاج لإجراء عملية جراحية عبارة عن (تفتيت حصوات بالكلى).. وذلك إستجابةً لملتمس أسرة الطفلة
بمساعدته فى إجراء العملية داخل مستشفى الشرطة.