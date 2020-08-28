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"الداخلية" تعاقب 3 آلاف سائق بسبب الكمامة

الداخلية توقف السائقين
الداخلية
 
الجمعة، 28-08-2020 05:50 م أحمد سالم
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 آلاف و592 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس (كورونا) والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية- المنشآت الحكومية والخاصة- البنوك- جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
 

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