الداخلية تضبط طفلًا يستعطف المارة للحصول على المال

السبت، 19-09-2020
05:20 م
أحمد سالم
كثفت أجهزة وزارة الداخلية
جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لصبى يقوم باستجداء المارة .
بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط الصبى البالغ من العمر 13 سنة ومقيم بأسيوط وبحوزته مبلغا ماليا.
وبمواجهته قرر بأنه يقوم باستجداء المارة بأحد الشوارع بمدينة المنصورة بالدقهلية بتحريض من أحد الأشخاص (عاطل ، مقيم بالدقهلية) والذى يقوم بتقاسم تلك المبالغ معه ، نظير المأكل والمشرب والإقامة طرفه.
أمكن ضبطه وبمواجهته أيد مضمون ما قرره الأول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.