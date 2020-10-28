الداخلية تضبط تهرب جمركي تخطت قيمته مليارًا ونصف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها ونجحت فى ضبط واقعة تهرب من الجمارك بإجمالى غرامات ورسوم مستحقة قرابة مليار ونصف المليار جنيه.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مفادها قيام (مصنع للملابس الجاهزة والمفروشات) كائن بمحافظة القليوبية، ومالكته (إحدى السيدات) بإستيراد (213) رسالة مشمولها (مستلزمات إنتاج ملابس ومفروشات) على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد، وأن كافة الرسائل تم الإفراج عنها بسجل صناعى مصطنع وغير حقيقى منسوب صدوره إلى إحدى الجهات





وتبين أن مقر المصنع المشار إليه عبارة عن عمارة سكنية، وقيام صاحب الشأن بالتقدم لجمارك بورسعيد بشهادة تسجيل المصنع (مزورة).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية، والتى أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه بإستيراد (213) رسالة تم الإفراج عنها نهائيًا برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب شهادة السجل الصناعى (المزورة) بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية.



قدرت قيمة الغرامة الجمركية والغرامات المستحقة بإجمالى مبلغ (1,488,385,084) مليار وأربعمائة ثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة خمسة وثمانين ألف وأربعة وثمانون جنيهًا مصريًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستخدام محررات مزورة بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية .