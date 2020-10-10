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الجمارك تحبط محاولة تهريب أجهزة تجسس وأدوية

الجمارك
الجمارك
 
السبت، 10-10-2020 05:15 م أحمد سالم
أحبطت جمارك العين السخنة برئاسة محمود عبدالنعيم، محالة تهريب كميات من الأدوية ومستحضرات التجميل و أجهزة التجسس، داخل حاوية قادمة من الصين بسعة 40 قدما.

قالت مصلحة الجمارك المصرية في تقرير صادر عنها اليوم، إن البضائع المضبوطة  كانت عبارة عن " طائرتين تجسس مزودة بكاميرا وموجهة بريموت كنترول عن بعد، 4 كاميرات ديجتال، 7 هواتف آي فون، 6820 ساعة سمارت، 204.62 ألف عبوة مستحضرات تجميل"؛ كانت مخبأة في جزء خلفي من الحاوية بداخل وعاء خشبي.

ذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للمضبوطات بلغت 13.984 مليون جنيه.
 

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