الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
توقيت مصر 18:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرك مفاجئ من مرتضى منصور ونجله للعودة للزمالك

أحذر.. الجلوس بهذا الطريقة قد يسبب الموت المبكر

التفاصيل كاملة لمقتل مسنة داخل شقتها في "عزبة الصعايدة " بإمبابة

بيان من «الخارجية» بشأن المصالحة مع قطر

قطر: إقامة السوبر بين الأهلي ونهضة البركان على أراضينا وإلا..!

«نامت ولم تستيقظ».. تفاصيل وفاة عروس في شهر العسل (صور)

شاهد/ يوتيوبر شهير يتسبب في وفاة صديقته في بث مباشر دون ملابس

النواب يشيد بحديث الرئيس مع ماكرون حول إعلاء القيم الدينية على القيم الإنسانية

الإعلام الفرنسي : " السيسي " قاهر الإخوان .. حليف لـ" باريس "

ضجة كبيرة.. رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه الشكر للموساد(فيديو)

ADS
 

التفاصيل كاملة لمقتل مسنة داخل شقتها في "عزبة الصعايدة " بإمبابة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 08-12-2020 02:43 م متابعات- أمينة عبد العال
لم تكن تتصور الحاجة " حميدة" ذات الـ 80 عام أن نهايتها ستكون بسبب فعلها للخير  مع أقاربها ، فكانت تتعامل معهم بحن بية وتم لهم يد المساعدة بالأموال والطعام إلا أن المقابل كان الغدر الذي أطاح بحياتها .
و بدأت الأحداث عندما استغاث زوجها وهو يعاني من الزهايمر بالمارة في الطريق قائلا :" ألحقوني مراتي تعبانة " ، وهب الجيران لنجدته ليجدوها جثة هامدة علي الأرض إلا أن أثار الكدمات علي وجهها أثار الريبة في نفوسهم فأبلغوا الشرطة .
و بعد معاينة المكان ، وتفريغ الكاميرات كشف النقاب عن جريمة بشعة قام بها أقارب المجني عليها الذين يقطنون نفس العقار معها وهم نجلة شقيقتها خمسينية و نجلة فتاة عشرينية ، حسبما نشرت " البوابة " .
و كشفت الكاميرات المتهمين وهم 4 أشخاص " عاطل مسجل جنائي و ربتي منزل و طالبة وتم القبض عليهم واقتيادهم إلي ديوان القسم " .
و اعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الواقعة و قالت المتهمة الرئيسية أنه نظرا لإقامة والدتها بنفس عقار المجني عليا و ارتباطها بصلة قرابة اتفقت مع باقي المتهمين علي قتلها وسرقتها ، وبالفعل قاموا بمراقبتها لمعرفة تحركاتها ، وفي الميعاد المحدد صعد باقي المتهمين لشقة المجني عليها و طرقت  الطالبة الباب لتطمئن المجني عليها و زوجها وتفتح الباب.
و أضافت المتهمة في المحضر بأنه لدي فتح المجني عليها الباب فاجئها العاطل وقام بالتعدي عليها بالضرب علي رأسها ووجهها و نزعت المتهمة الأخرى مصوغاتها الذهبية وعندما حاولت الاستغاثة خنقها المجني عليه بخنقها بالإيشارب الخاص بها أمام زوجها وأخبروه أنها متعبة و أنهم يحاولون إفاقتها فتركهم ودخل غرفته بسبب مرضه ، ولم يري المتهمون الحقيبة التي تحتوي علي 200 ألف جنيه و استولوا فقط علي 3 غوايش وسلسلة وأرشد المتهمون علي مكان المصوغات وتم تحرير محضر بالواقعة .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

ضجة علي مواقع التواصل بسبب تصرف صادم من ابن فقد والدته بسبب " كورونا"

ارشيفية

اعترافات صادمة لقاتلة زوجها بالخانكة

image

انتحار عروسين في شهر العسل بالجيزة والسبب صادم