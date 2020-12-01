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التفاصيل كاملة لمذبحة طوخ

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 01-12-2020 01:43 م متابعات- أمينة عبد العال
كشفت التحقيقات التي أجرتها المباحث في قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية  عن المذبحة التي راح ضحيتها شخصين و أصيب فيها 4 أشخاص ،  أن المتهم هو مريض نفسي من أبناء القرية .
كما كشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية العلوم و يعاني من مرض نفسي منذ فترة و سبق أن شوهد في الشارع يهذي بالكلام الغير مفهوم و أن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثث وبيان سبب الوفاة و الأداة المستخدمة في الواقعة و التصريح بدفن الجثث ، و طلبت بعمل تحريات حول ظروف و ملابسات الواقعة و الاستعلام عن المتهم .
و  بعد معاينة النيابة تبين أن الجثث لكلا من العامل محمد عبد العليم أحمد 60 عام ، توفي فور وصوله إلي المستشفي ، وضياء السيد عبد العظيم 22 عام ، طالب في خامسة كلية طب وتوفي أيضا متأثرا بجراحه .
أما المصابين فهم منصور علي متولي القزاز و أشرف إبراهيم عطا الله و إصابتهم خطيرة ، و والدة القاتل و بعض أقاربه .

 

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