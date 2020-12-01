التفاصيل كاملة لمذبحة طوخ

ارشيفية

كشفت التحقيقات التي أجرتها المباحث في قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية عن المذبحة التي راح ضحيتها شخصين و أصيب فيها 4 أشخاص ، أن المتهم هو مريض نفسي من أبناء القرية .

كما كشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية العلوم و يعاني من مرض نفسي منذ فترة و سبق أن شوهد في الشارع يهذي بالكلام الغير مفهوم و أن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة ، حسبما نشرت " صدي البلد " .

و أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثث وبيان سبب الوفاة و الأداة المستخدمة في الواقعة و التصريح بدفن الجثث ، و طلبت بعمل تحريات حول ظروف و ملابسات الواقعة و الاستعلام عن المتهم .

و بعد معاينة النيابة تبين أن الجثث لكلا من العامل محمد عبد العليم أحمد 60 عام ، توفي فور وصوله إلي المستشفي ، وضياء السيد عبد العظيم 22 عام ، طالب في خامسة كلية طب وتوفي أيضا متأثرا بجراحه .

أما المصابين فهم منصور علي متولي القزاز و أشرف إبراهيم عطا الله و إصابتهم خطيرة ، و والدة القاتل و بعض أقاربه .



