التفاصيل كاملة لمأساة فرح الشرقية

السبت، 19-09-2020
12:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
تبدل الغناء والزغاريد بالنواح والعويل مع تصادم سيارة ملاكي بسيارتين آخرين
أثناء سير موكب زفاف علي طريق الزقازيق- ههيا التابع لمديرية أمن الشرقية
.
وراح ضحية الحادث المفجع أسرتين كاملتين تضم شقيقين " محمد السيد 35
عام و ياسر 31 " و زوجتيهما " همت و أماني " و ابن أحدهم "
سيف 4 سنوات "ونجت طفلة وحيدة " مكة 3 سنوات " بعد إصابات بالغة
نقلت علي إثرها المستشفي وترقد في الرعاية المركزة بجانب 4 مصابين آخرين كانوا
مشاركين في موكب زفة العروسين ،حسبما نشرت " الوطن " .
ويروي شهود العيان تفاصيل الحاث لضباط المباحث قائلين أن الاحتفال بدأ بتوجه العشرات من أسرة العروسين لاستقبال
العروس و إحضارها إلي قاعة الفرح
و أن الجميع ومن بينهم الضحايا صعدوا إلي السيارة
بصحبة الأهل وبدأ الاحتفال بالعرس .
وبحسب المصادر الأمنية قالت أن الضحايا كانوا يشاركون في الموكب ثم اختلت
عجلة القيادة من يد سائق سيارة ملاكي فاصطدمت بسيارتين
أثناء سير موكب الزفاف وتصادف وجود
الضحايا داخل سيارة ميكروباص ، مما أدي
إلي انقلاب سيارة المجني عليه وتوقف الموكب.
و تحول فستان العروس وبدلة العريس
إلي اللون الأحمر بعدما صبغ بدم الضحايا أثناء محاولتهم لإنقاذ أقاربهم من الضحايا
والمصابين .
ونقلت الجثث إلي مشرحة المستشفي و صرحت النيابة بدفنها وقررت انتداب لجنة
هندسية لمعاينة الحادث .