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التفاصيل كاملة لخطف وتعذيب " أشرف " في شقة العمرانية

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التفاصيل كاملة لخطف وتعذيب " أشرف " في شقة العمرانية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 04-12-2020 01:29 م متابعات- أمينة عبد العال
لم يكن يتصور أن تأخيره عن سداد أقساط " التوك توك " سيكون هي السبب وراء اختطافه و تعذيبه و موته بهذه الطريق البشعة .
و بدأت أحداث الجريمة باختطاف سيد محمد سيد و شهرته " أشرف " البالغ من العمر 30 عام ،  من قبل تاجر في العمرانية قام باحتجازه في شقته الشبيهة بالسلخانة ، لتأخره في سداد أقساط " التوك توك " الذي اشتراه منه منذ عدة شهور ، حسبما نشرت " الوطن " .
وبدأ تعذيبه بقطع 3 أصابع من يده اليسري و استمر في تعذيبه حتى ساءت حالته الصحية و لقي حتفه متأثرا بجراحه بعد ساعتين متواصلين من التعذيب والنزيف ، ولم يكتفي بهذا  بل قام بإلقاء جثته من الطابق الخامس علي الطريق فجرا بعد أن تأكد من خلو الشارع من المارة .
وكان الأهالي قد عثروا علي جثة الشاب ملقاة علي الطريق فأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلي مكان الحادث وتم نقل الجثمان إلي مشرحة زينهم لمعرفة أسباب الوفاة ، مع إجراء  التحريات لمعرفة ملابسات الجريمة .
واتهمت أسرة المجني عليه تاجر دراجات نارية في العمرانية بالاشتراك في الجريمة بسبب تهديدات سابقة منه للمجني عليه بالخطف في حالة عدم سداده الأقساط المتأخرة ، و بالقبض علي المتهم ومواجهته أنكر علاقته بالجريمة .
و بمحاصرة المتهم ببعض الأدلة ومن بينها صور أظهرتها كاميرات المراقبة القريبة من مكان الجريمة وصعوده إلي العقار بصحبة 3 أشخاص بالإكراه اعترف بتفاصيل الجريمة  و بأنه لجأ إلي الحيلة ليحصل علي 12 ألف جنيه باقي ثمن " التوك توك " الذي اشتراه منه منذ 8 أشهر .
و ترك أشرف خلفه طفلين " محمد وعمره عامين و سلمي وعمرها 8 أشهر " و زوجته ، دون مصدر دخل أو راعي يتكفل بهم .

 

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