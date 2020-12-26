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التفاصيل كاملة لإحباط محاولة تهريب عملات أثرية و جعارين بمطار القاهرة الدولي

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 26-12-2020 02:51 م متابعات- أمينة عبد العال
نجحت الوحدة الأثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع إدارة جمارك بريد فيديكس بضبط 85 عملة أثرية من عصور مختلفة وثلاث جعارين صغيرة، وذلك أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.
 وأوضح حمدي همام  رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، أن المضبوطات كانت مخبأه داخل جيوب سحرية بطرد كان مرسل للولايات المتحدة الأمريكية عبر البريد، وفور الاشتباه في أثرية القطع تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية والتي أقرت، مجتمعة، بأثرية القطع وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وأضافت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي أن المضبوطات تضم عملتين من الفضية من العصر البطلمي، و 80 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليوناني والروماني، وعمليتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، و عملة فضية من العصر الأيوبي، وثلاث جعارين صغيرة من العصور المصرية القديمة.
 

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