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«الاستقالة أنقذته».. براءة صلاح دياب

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صلاح دياب
 
الخميس، 22-10-2020 08:48 م محمد فضل

برأت محكمه جنح مستأنف البساتبن رجل الأعمال صلاح الدين أحمد دياب مالك صحيفة المصري اليوم في القضيه رقم 20943 لسنه 2019 جنح البساتين والمفيده برقم 11323 لسنه 2020 .
يأتي ذلك بعد ان استمعت هيئة المحكمة الي مرافعة المحامي حسن عبد الفتاح علام و التي دفع فيها بانقطاع صله موكله بالمحال موضوع المحضر كونه قدم استقالةه من عضويه مجلس إداره شركة لابوار مالكه المصنع موضوع السور محل المخالفه منذ عام 2013 طبقاً لما هو ثابت بالسجل التجاري للشركه.
وكانت النيابه المختصه جنح غرب في وقت سابق أمرت باإخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب علي ذمه التحقيقات في تلك القضيه بكفالة 20 الف جنيه ، والتي اشارت الي تحرير محضر من حي البساتين تضمن قيامه ببناء سور بدون ترخيص.
 

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