الإعدام لقاتل ابنته انتقامًا من زوجته بالمنيا

الإثنين، 05-10-2020
08:12 م
أحمد سالم
قررت محكمة جنايات نجع حمادي، الاثنين، إحالة أوراق نجار إلى مفتى الجمهورية، لقيامه بقتل
ابنته ومحاولة قتل
زوجته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.
تعود أحداث القضية إلى 10 أكتوبر الماضي، عندما تلقى مدير أمن قنا
بلاغا من «سيده.ع.ع»،22 سنة، ربة منزل، ومقيمه بمركز أبوتشت بقيام زوجها «حسام.م»، نجار مسلح، بإلقائها في نهر النيل من أعلى كوبري الساحل بالقاهرة، ما أسفر عن مصرع ابنتهما «إيمان» عامين، بينما تمكن الأهالى من إنقاذها.
وكشفت مباحث قنا
بإشراف العميد أمين سند، رئيس المباحث، أن المتهم كان على علاقة غير شرعية مع المجنى عليها، وتزوجها تحت ضغط أسرة المجني عليها، وقام باستدراجها للتصالح، وغافلها وقام بإلقائها وابنتهما في نهر النيل، ما أسفر عن مصرع الطفلة