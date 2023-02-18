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الإعدام لقاتلة والدتها بمساعدة عشيقها

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نورهان خليل و الطفل العشيق
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السبت، 18-02-2023 03:07 م نسمه عبد الوهاب
قضت محكمة جنايات بور سعيد بمعاقبة نورهان خليل المدانة بقتل والدتها السيدة داليا الحوشي داخل منزلها بحي الفيروز في مدينه بور فواد بمساعده جارها الطفل العشيق بالاعدام شنقآ
واحال المستشار النائب العام نورهان خليل الي محكمة الجنايات كما اجري احاله الطفل العاشق ويدعي حسين جارها لم يتجاوز 15 عاما الي محكمة الطفل المختصة لاتهامهما بارتكاب جريمه قتل والدة المتهمة عمدآ مع سبق الإصرار
وقصت محكمة جنايات بورسعيد بإحاله اوراق قضيه الطالبة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الي فضيلة المفتي وتحديد جلسه اليوم السبت الموافق 18فبراير للنطق بالحكم لتصدر حكمها بمعاقبة المتهمة بالاعدام شنقآ بينما قضت محمة جنايات الاحداث بمعاقبة الطفل بإيداعه مؤسسه عقابية دور الرعايه  
 

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