الأربعاء 02 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"شوبير": 3 سيناريوهات لـ أزمة "كهربا" مع فيفا

4 دول تستهدف سفينة شحن أمريكية بقصف صاروخي

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

الأمن يكشف لغز بيع الأسلحة على صفحات فيس بوك

مستشار بن زايد: هل حقا اليهود عباقرة

صدمة لـ«بيراميدز» قبل مواجهة الزمالك

تعرف على أخطر شجرة في العالم.. تفاحة الموت

خدشت حياؤه بـ "حضن" في دولة خليجية.. ماذا حدث

هزّت قنا.. الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين

لحظة وصول والد ميسي لبرشلونة لحسم مصير نجله

الأمن يكشف لغز بيع الأسلحة على صفحات فيس بوك

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 02-09-2020 11:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية من حل لغز بيع الأسلحة البيضاء والخرطوش، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والقبض علي شابين بقرية بالشرقية .

وكشفت التحريات عن قيام شابين من قرية كفر محمد حسين دائرة مركز الزقازيق بإنشاء صفحة علي فيس بوك وبيع الأسلحة من خلالها وبالقبض عليهما والتحقيق معهما تم تحويلهما لنيابة مركز الزقازيق وتم حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة إنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة والحصول علي المبالغ المالية .

إقرأ ايضا

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسوان

خدشت حياؤه بـ "حضن" في دولة خليجية.. ماذا حدث

خدشت حياءه بـ "حضن" في دولة خليجية.. ماذا حدث؟

الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين

هزّت قنا.. الصورة الأولى للمتهم بذبح شقيقتين

 