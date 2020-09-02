الأمن يكشف لغز بيع الأسلحة على صفحات فيس بوك

الأربعاء، 02-09-2020
11:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا
المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية من حل لغز بيع الأسلحة البيضاء والخرطوش
، علي
موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والقبض علي شابين بقرية بالشرقية .
وكشفت التحريات عن قيام شابين
من قرية كفر محمد حسين دائرة مركز الزقازيق بإنشاء صفحة علي فيس بوك وبيع الأسلحة من
خلالها وبالقبض عليهما والتحقيق معهما تم تحويلهما لنيابة مركز الزقازيق وتم حبسهما
4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة إنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة والحصول علي المبالغ
المالية .